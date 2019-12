Giuseppe Distefano, divulga cultura della donazione degli organi

Trent'anni fa perse il figlio Luigi, aveva 15 anni, in un incidente stradale: con la moglie decise di donare gli organi e da allora si prodiga per sensibilizzare alla 'cultura del dono'. Giuseppe Distefano, 70 anni di Riposto (Ct), ha ricevuto il titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per la sua dedizione e il suo encomiabile impegno nella divulgazione e promozione della cultura del dono degli organi".

Pensionato, già dirigente scolastico in Istituti superiori del vicentino, è impegnato nell'Associazione Italiana per la donazione di organi (Aido), anche in qualità di referente regionale. Organizza incontri nelle scuole con lo scopo di sensibilizzare i giovani sul valore della vita e sulla "cultura del dono". Si prodiga nel portare avanti il premio "Nicholas Green".