Bimbo morto, padre guidava sotto cocaina

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - Fabio Provenzano, 34 anni, che dieci giorni fa si è schiantato con l'auto lungo l'autostrada Palerm-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, è risultato positivo alla cocaina. In tasca aveva anche una modica quantità dello stupefacente. Nell'incidente è morto il figlio dell'uomo, Francesco, 13 anni, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni l'altro figlio Antonino, 9 anni. L'accusa di omicidio stradale per Provenzano adesso si aggrava a causa del fatto commesso sotto effetto di droga. Oggi in un'operazione dei carabinieri è stato arrestato Salvatore Provenzano, 50 anni, fratello di Fabio. Quest'ultimo è ancora ricoverato in coma farmacologico in ospedale a Palermo.