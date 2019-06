Scontro su A19: donna muore e 3 feriti

E' una donna di 75 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto sulla A19, l'autostrada Palermo-Catania, in territorio di Catanenanuova. Lo precisa la polizia stradale, correggendo i dati resi noti in un primo momento. Le persone ferite sono tre: una 68enne ricoverata con la prognosi riservata nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in pericolo di vita, e una giovane madre e la figlia di tre anni che sono in codice giallo nell'ospedale Cannizzaro di Catania.