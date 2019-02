Diciotti, lunedì 18/2 voto su Rousseau

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. E il quesito per sondare il movimento sulla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato così formulato: "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere".