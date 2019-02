Sentenze Consiglio Stato, arresti

(ANSA) - PALERMO, 7 FEB - Sono in corso, su disposizione del gip di Roma Daniela Caramico D'Auria, misure di arresti domiciliari e perquisizioni per il reati di corruzione in atti giudiziari commessi in seno al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia.

L'indagine è quella relativa a presunte sentenze pilotate presso palazzo Spada.