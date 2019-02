Mafia:nuovo collaboratore giustizia, dopo figlio si pente il padre

(ANSA) - PALERMO, 7 FEB - C'è un nuovo collaboratore di giustizia in Cosa nostra: è il capomafia di Altavilla Milicia Francesco Lombardo. La seconda "defezione" nella famiglia: qualche mese fa era passato tra i ranghi dei pentiti il figlio Andrea, anche lui uomo d'onore. Era stato lui a lanciare, nel corso del processo in cui è imputato di omicidio, un appello al padre. Un invito accorato a seguire la sua decisione, a proseguire nel cammino di fede intrapreso insieme e un'occasione per farsi perdonare per i peccati commessi.