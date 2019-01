Toti-Musumeci, insieme per dare 2/a gamba a centrodestra

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - I governatori di Liguria e Sicilia, Giovanni Toti e Nello Musumeci hanno avviato un percorso per "dare una seconda gamba al centrodestra: lo hanno annunciato i due presidenti durante una conferenza stampa di presentazione di un accordo tra le due regioni in tema di innovazione digitale.

"Che ci sia una lega che è inchiodata per assenza di alternative al movimento 5 stelle al governo è un fattore sotto gli occhi di tutti - ha spiegato Toti - quindi serve una seconda gamba che consenta alla Lega di emanciparsi dall'abbraccio dei 5 stelle in prospettiva. E dall'altra parte dare una casa alle tante anime del centro-destra, in cui ci sono tra gli altri riformatori e liberali, di questo paese".

"Vogliamo rinvigorire il centro-destra - ha spiegato Musumeci - senza parlare di contrapposizioni a Salvini. Vogliamo creare un'alternativa a questo governo recuperando la lega al centro destra", ha aggiunto. (ANSA).