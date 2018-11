Due Kg cocaina e armi in casa, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 10 NOV - Carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale armi clandestine e munizionamento il 53enne Gaetano Ventimiglia. Nella sua abitazione, durante una perquisizione, militari dell'Arma hanno sequestrato due chili di cocaina già suddivisa in dosi e 14 grammi di hashish, una pistola cal. 6,35 con due caricatori e 60 cartucce. Durante i controlli sono state poi trovate anche altre armi: una pistola semiautomatica cal. 6.35 marca Bernardelli con matricola abrasa munita di caricatore, 2 pistole a tamburo cal.

38 con matricola abrasa, una pistola lanciarazzi cal. 22, marca Omed, una pistola a salve fedele riproduzione di una calibro 9 e 100 munizioni di vario calibro. Le armi sequestrate saranno inviate al Ris di Messina per verificare balistiche. L'arrestato è stato condotto in carcere. (ANSA).