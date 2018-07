Auto sbanda in autostrada, due morti su A/18

(ANSA) - ROCCALUMERA (MESSINA), 18 LUG - Due cittadini marocchini sono morti ieri sera in un incidente stradale sulla autostrada Messina Catania la A18 nei pressi di Roccalumera (Me) in direzione Catania.Le vittime sono un giovane di 27 anni, Marouane Mustapha, residente a Terme Vigliatore e un anziano di 74 anni, Miloudi Arbaqui. Il conducente, l'uomo più giovane per cause da accertare ha perso improvvisamente il controllo della vettura ed è andato ad impattare con violenza contro un guardrail. I due sono morti durante in trasporto in ospedale.

Gli agenti della Polstrada stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.