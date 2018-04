Sicilia: esterni Ars, un plotone di 350 persone

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Il numero più o meno esatto è 347: ecco quanti sono gli esterni all'Assemblea siciliana, a fronte dei 177 dipendenti dell'amministrazione assunti per concorso. Al dato si arriva sommando le cifre comunicate dai gruppi parlamentari alla Corte dei conti, che ha mosso rilievi proprio sul tema delle assunzioni, con quelle che si apprendono nel Palazzo da fonti ben informate. Costo 11 milioni all'anno. Il gruppo più consistente è quello dei tradizionali portaborse, sarebbero 135: si tratta di persone assunte dai singoli deputati regionali che per questo personale hanno a disposizione 3.150 euro al mese di contributo erogato dall'Ars. Tra questi ci sarebbero portaborse assunti con contratti da colf, una ventina circa. Poi ci sono i cosiddetti 'D6', sono 88 collaboratori assunti nei gruppi parlamentari: ogni capogruppo può beneficiare di 58.800 euro all'anno per ogni deputato componente del gruppo che intenda assumere persone proprio in base alla norma scattata all'inizio della legislatura.