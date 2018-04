Arte: successo di pubblico per Bias a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Successo di pubblico registrato già nei primi giorni dall'apertura della seconda edizione della Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea a Palermo.

Ricco il programma di eventi che continua con il workshop fotografico del Maestro buddhista Kanda Kazuyuki, che si terrà mercoledì 18 aprile alle ore 10.00 a Palazzo Riso, nel Padiglione Buddista. La Bias in questa edizione ha come tema principe "La Porta - Porta itineris dicitur longissima esse" diretta e curata da Chiara Modìca Donà dalle Rose e promossa da Wish, World International Sicilian Heritage. Tra i vari Padiglioni protagonisti della Biennale, vi è anche quello Buddista. Il Buddismo non è solo una tra le più antiche dottrine religiose del Mondo, legata alla metempsicosi, o che ha trovato grande diffusione nel subcontinente indiano, nell'Asia orientale e in Europa, ma è anche e soprattutto una ricerca speculativa, illuminata, che si interroga sul senso della vita e della morte, sulla possibilità di affrontare gli accadimenti quotidiani alla luce di un'etica per così dire stoica, ovvero lontano da quegli aggregati, fisici e spirituali che, in stretto legame con la materia sensibile destinata alla decadenza, creano nell'uomo sofferenza esistenziale, dukka in sanscrito. L'artista che ha scelto il padiglione buddista è un uomo che, medium l'arte, cerca di trovare il senso del proprio ruolo nella società e soprattutto una strada alternativa per viversi. La Bias rappresenta un momento di spiritualità. Attraverso la congiuntura tra Arte Antica ed Arte Contemporanea. I Padiglioni sono divisi non per Nazioni d'appartenenza degli artisti ma per spiritualità. Si passerà dunque dal Padiglione Scientifico o Darwiniano a quello delle Religioni Perdute, dal Padiglione Abramitico (declinato in quello Ebraico, Cristiano, Islamico, Ortodosso, Protestante, Maronita) a quello Induista, a quello Buddista, alle Religioni Africane. (ANSA).