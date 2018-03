Evade da domiciliari per violentare ex compagna

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Evadeva dagli arresti domiciliari per andare a violentate in un altra abitazione la sua ex compagna a Ragusa. Con questa accusa la polizia ha arrestato un ghanese (sbarcato a gennaio 2017 a Pozzallo, già fermato come scafista, scarcerato e poi richiedente asilo). L'uomo entrava da una finestra rotta e una volta all'interno abusava sessualmente della donna che aveva deciso di troncare la relazione.

La vittima ha narrato di episodi gravissimi, tra gli altri è stata più volte bruciata con la sigaretta.