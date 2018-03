Disegnano graffiti in stazione, denunciati

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Per portare a termine i propri graffiti in un muro perimetrale della stazione ferroviaria di Palermo due giovani writers avevano previsto proprio tutto. Addirittura, si erano dotati di pettorine arancioni in uso anche alle ditte appaltatrici nello scalo, in modo da spacciarsi per operai e potersi muovere liberamente lungo la linea ferrata. La loro azione però non è sfuggita al personale di Rfi che, monitorando le telecamere sulla tratta tra Palermo Centrale e Brancaccio, ha notato i due ragazzi e, pensando ad un possibile furto di rame in corso, ha chiamato la polizia ferroviaria. Una volta giunti sul posto, gli agenti della Polfer non si sono imbattuti in ladri di "oro rosso" ma in due giovani intenti ad imbrattare con bombolette spray un muro di cinta dell'area ferroviaria. A.B. e V.E.G., entrambi diciassettenni sono stati denunciati per il reato di danneggiamento e, inoltre, a loro carico è stata elevata una sanzione amministrativa per essersi introdotti nello scalo ferroviario senza autorizzazione.