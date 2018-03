Ventenne uccisa a coltellate, compagno indagato per omicidio

Paolo Cugno, compagno di Laura Petrolito, la ventenne ritrovata morta stamane in un pozzo in contrada Tradituso, tra Noto e Canicattini Bagni, nel Siracusano, è indagato per omicidio. Da diverse ore il giovane è sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini. Il giovane sarebbe in stato di fermo.

La ragazza è stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano. La ragazza era mamma di una bimba di 8 mesi. A denunciarne la scomparsa era stato sabato sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno.

In base ad una prima verifica, la ventenne sarebbe stata uccisa sabato sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato.