624 positivi in Sardegna, 26 decessi

I casi di positività al Covid-19 in Sardegna sono saliti a 624, rispetto ai 593 di ieri, mentre si contano altri cinque decessi, che fa salire a 26 il numero delle persone morte. L'età media delle persone morte di aggira sui 76,2 anni (42 quello più giovane, 91 quello più anziano). Lo rende noto la Regione sulla base dei dati dell'Unità di crisi regionale.

Sul territorio, dei 624 casi positivi complessivamente accertati, 97 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+14 rispetto al dato precedente), 55 (+5) nel Sud Sardegna, 9 a Oristano, 56 (+4) a Nuoro, 407 (+71) a Sassari.

Quelli ricoverati in ospedale sono 117 (95 di questi con sintomi e 22 in terapia intensiva), mentre 452 si trovano in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15 pazienti guariti, più altri 14 guariti clinicamente, mentre i tamponi effettuati sono 4225.