Olbia Airport Run, oltre 300 iscritti alla corsa in pista

DI GIAN MARIO SIAS

Sono già oltre trecento gli appassionati di running che hanno aderito alla "Olbia Airport Run 2020". La prima gara di atletica in Italia sulla pista d'atterraggio di un aeroporto fa già numeri da record quando alla chiusura delle iscrizioni mancano ancora due giorni. Ci sarà tempo sino al via della manifestazione, in programma alle 10 di domenica 1 marzo all'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia, per accettare la sfida lanciata da Geasar in occasione di "Flight Club", il cartellone di eventi con cui lo scalo gallurese, anche senza voli, vuole fare il botto e migliorare i dati sulle presenze stagionali. Chiuso dal 3 febbraio al 13 marzo per il restyling e l'allungamento della pista, domenica l'aeroporto diventerà un tracciato podistico. Dopo gli scali Gatwick, Budapest, Atene e Zagabria, anche quello di Olbia si testa con un evento tra sport, socialità e beneficienza.

La coraggiosa pensata degli organizzatori arricchisce con la manifestazione podistica non agonistica il programma di "Flight Club", iniziativa varata per tenere vivo l'aeroporto anche durante i lavori, così da favorire le attività che operano nello scalo e consentire alla comunità di vivere gli spazi aeroportuali in maniera diversa. Sarà sicuramente così domenica, dato che la gara transiterà in luoghi e spazi altrimenti inaccessibili per motivi logistici e di sicurezza. Gli olbiesi e gli altri partecipanti potranno verificare da vicino i lavori in corso, che proseguono secondo il cronoprogramma e permetteranno a Olbia di sopportare flussi di traffico superiori rispetto al passato, anche quello più recente.

Tra musica, artigianato artistico, sapori della tradizione, cinema e intrattenimento per bambini, scienza, tecnologia, laboratori, rassegne cinofile, letteratura e benessere, "Olbia Airport Run 2020" è la ciliegina sulla torta. La kermesse è organizzata con Atletica Olbia, Civitas Olbia e Podistica Amatori Olbia, il patrocinio del Comune di Olbia e il contributo di Decathlon, Sixt e Volotea. Il ricavato andrà a "Speady Sport Onlus", società che si occupa di integrazione e disabilità attraverso lo sport. Si parte alle 10 con le gare dei bambini da 6 a 12 anni su distanze da 300 metri in su. Alle 11 via alla corsa sulla distanza di 5 e 10 chilometri. È ammesso camminare: anche i meno allenati potranno ammirare la location, difficilmente visitabile altrimenti. La musica scandirà il ritmo della gara. L'iscrizione alla corsa costa 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini, mentre quella riservata ai più piccoli costa 5 euro. La quota include il "pacco gara" con maglietta, zainetto, voucher sconto di 5 euro per Decathlon, panino e bibita.

Dalle 13 tutti alla "La Festa del Cuoco". Associazione Cuochi Gallura, Ais, Aibes, Amira e Cortesa propongono a 10 euro i piatti della tradizione con prodotti del territorio. Il ricavato è per il Volontariato Vicenziano. Alle 16 "Airport Run Festivalbar Band", la cerimonia di premiazione: l'assessorato comunale dello Sport consegna le proprie coppe e vengono assegnati i voucher di Volotea ai primi classificati. Tutte le info sono reperibili su www.geasar.it/flight-club/apron-run.