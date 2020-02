Coronavirus: Sardegna convoca Aula mercoledì 26

Il Consiglio regionale della Sardegna si riunirà mercoledì 26 febbraio alle 15.30 con all'ordine del giorno le comunicazioni dell'assessore della Sanità Mario Nieddu sulla situazione nell'Isola dopo il manifestarsi del coronavirus nel nord d'Italia. Lo ha deciso il presidente dell'Assemblea, Michele Pais, sentiti i capigruppo. In Aula verrà fatto il punto su tutte le misure adottate dalla Giunta Solinas per prevenire il diffondersi della malattia in Sardegna. "Nessun allarme - ha precisato Pais - solo un approfondimento in Consiglio delle azioni che l'assessore ha intrapreso e intende portare avanti per salvaguardare il diritto alla salute dei sardi. Ringrazio la Protezione civile, il personale e le strutture dell'assessorato della Sanità e degli ospedali che incessantemente lavorano per scongiurare ogni tipo di contagio. Siamo tranquilli ma non abbassiamo la guardia - ha assicurato il presidente del Consiglio - la diffusione del virus deve essere evitata con la collaborazione di tutti i sardi".