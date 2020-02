Air Italy: corteo politici sardi a Roma

Uno striscione sotto Montecitorio, "Insularità in Costituzione", e la bandiera dei Quattro Mori. Dietro, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais: si è mosso così il corteo dei politici sardi, promosso dallo stesso Pais, verso la sede del Mit per il vertice sulla crisi di Air Italy. In marcia anche il governatore Christian Solinas e la vice presidente della Giunta Alessandra Zedda, convocati dalla ministra De Micheli insieme al presidente della Regione Lombardia e ai sindacati. Una manifestazione che ha visto la partecipazione massiccia di esponenti della maggioranza di centrodestra, compresi i parlamentari eletti nell'Isola. Nessuno dell'opposizione ha partecipato al corteo in aperta polemica con la Giunta Solinas per la gestione "in solitaria" delle vertenza. Mentre hanno risposto all'appello per il presidio davanti Montecitorio sul versante insularità il senatore M5s Gianni Marilotti e i deputati Pd Romina Mura e Andrea Frailis.

Da Montecitorio il corteo ha raggiunto il Mit dove sono in presidio oltre mille lavoratori provenienti da Olbia e Milano Malpensa. "Una delegazione dell'Assemblea sarda è qui a Roma per portare la solidarietà ai dipendenti della compagnia - ha dichiarato Pais - Ringrazio i tanti parlamentari presenti: questa è una battaglia che non possiamo perdere. L'obiettivo - ha ribadito il presidente del Consiglio - è ottenere l'immediata sospensione della procedura di liquidazione in bonis". "Siamo qui per difendere i lavoratori e il diritto alla mobilità dei sardi", ha confermato il capogruppo del Psd'Az Franco Mula. "La Sardegna è un'isola e spesso - ha sottolineato la senatrice della Lega Lina Lunesu - siamo abbandonati, per questo il governo deve aiutarci". Il capogruppo dei Riformatori Michele Cossa ha fatto notare quanto "la vicenda Air Italy sia emblematica dei problemi che la Sardegna sconta per la sua condizione di insularità".

Davanti al Mit anche il consigliere del Pd Giuseppe Meloni, che però non ha aderito al corteo di Pais. "Oggi il tema è salvare i lavoratori - ha spiegato all'ANSA - d'accordo col mio gruppo sono arrivato direttamente al ministero dopo aver viaggiato in nave da Olbia a Civitavecchia e poi in treno sino a Roma con dipendenti e sindacati".