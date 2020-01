Frasi sessiste, leader Udc "nessun attacco"

"Respingo l'accusa di aver avuto un atteggiamento sessista, priva di ogni fondamento, e quanto mai lontana dalla mia forma mentis". Lo scrive in una nota il leader dell'Udc Giorgio Oppi, replicando alla consigliera del M5s Desirè Manca che su Facebook ha raccontato di aver subito "una violenza sessista, misogina e volgare" in occasione dell'occupazione delle commissioni per la questione continuità aerea.

"Si è trattato di una discussione di carattere politico - aggiunge - sicuramente animata e non certo di natura personale, come invece sostiene la collega alla quale ho evidenziato che, costantemente, disattende le norme del regolamento consiliare". Quindi, "non posso non evidenziare che Desirè Manca mente sapendo di mentire". Infine, "quanto accaduto ieri credo sia stato determinato da un atteggiamento di comune responsabilità".

PROGRESSISTI DIFENDONO MANCA. Per gli attacchi sessisti che racconta di aver subito dal leader dell'Udc in Sardegna, Giorgio Oppi, la consigliera del M5s Desirè Manca ha ricevuto la solidarietà del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus e del collega consigliere Massimo Zedda. "Durante l'occupazione delle commissioni la collega ha ricevuto insulti che mai un'istituzione dovrebbe tollerare", ha dichiarato Agus. L'ex sindaco di Cagliari ha poi chiarito che, "al di là dell'età anagrafica delle persone (Oppi ha quasi 80 anni, ndr) non consentiremo più questo genere di insulti. Se le cose degenerano in quella direzione, c'è il modo di fermare gli uomini che caratterizzano il proprio eloquio in questo modo".