Capodanno in piazza con bus Ctm Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - A Capodanno in pullman per festeggiare in piazza con Vinicio Capossela e per gli altri appuntamenti del San Silvestro cagliaritano. Ultima corsa alle 3.30 del mattino per tornare a casa magari a Elmas o a Selargius. Con i pullman presidiati dalle guardie giurate per garantire sicurezza a passeggeri e conducenti. Valgono normali biglietti e abbonamenti, ma è possibile acquistare il ticket a bordo con una maggiorazione speciale di 50 centesimi. È il piano speciale studiato da Comune e Ctm per fronteggiare il prevedibile assalto al centro storico di cagliaritani e turisti.

Il Ctm, sino alle 3.30, metterà a disposizione le sue "circolari" per assicurare a tutti il ritorno a casa. Evitando tra l'altro che qualcuno si metta al volante dopo qualche bicchierino di troppo. "Abbiamo cercato - ha spiegato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - di garantire un Capodanno sostenibile con meno auto e più mezzi pubblici per evitare il congestionamento del centro". Piano speciale anche per i fuochi d'artificio. "Ci saranno - ha spiegato l'assessore del Turismo Alessandro Sorgia - e dureranno un quarto d'ora, ma saranno il meno rumorosi possibile".

Un servizio per tutta l'area metropolitana: "Saranno assicurati i collegamenti - ha detto il presidente del Ctm Roberto Porrà - con tutti gli otto comuni del Ctm. Le frequenze delle circolari interne saranno di quaranta minuti, quelle esterne di 30 minuti e la litoranea e la linea nove avranno una frequenza ogni ora".(ANSA).