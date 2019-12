Giulini, prima pietra nuovo stadio a settembre 2021

Prossimo appuntamento domani con i progettisti, ma la prima pietra del nuovo stadio del Cagliari sarà posata nel settembre del 2021. Il conto alla rovescia per la realizzazione dell'erede del vecchio Sant'Elia è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente del club sardo Tommaso Giulini. "Dovremo limare gli ultimi dettagli alla luce della decisione del Comune di scorporare gli spazi commerciali dallo stadio. Questo cambia gli accordi con chi progettò inizialmente l'impianto. Ci auguriamo tra giugno e settembre 2020 di avere il progetto esecutivo pronto per la presentazione al Comune. A quel punto l'amministrazione ha 180 giorni per dichiarare la pubblica utilità". E siamo già al 2021: "Ci sarà il bando - ha spiegato Giulini - al quale parteciperanno presumibilmente diversi costruttori. Per l'assegnazione ci sono, salvo intoppi, 90 giorni. Speriamo che qualcosa inizi a muoversi tra aprile e maggio. Confidiamo nella posa della prima pietra a settembre 2021". Il Cagliari si è affidato a Sportium, un pool di professionisti formato da Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture dello statunitense David Manica.