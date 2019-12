Latte: fiamme all'auto del titolare di un caseificio

L'auto di Gavino Sias, il titolare di un caseificio del Nuorese, è stata avvolta dalle fiamme nella notte tra sabato e domenica. Il rogo, per il quale non si escludono le origini dolose, ha completamente distrutto la Range Rover parcheggiata in una strada all'ingresso di Macomer. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer. Al momento sono al vaglio degli inquirenti alcune immagini registrate dalle telecamere della zona. Se dovesse essere confermata l'ipotesi di un attentato si tratterebbe del secondo episodio che potrebbe essere legato in qualche modo alla vertenza sul prezzo del latte, dopo quello della bomba esplosa 12 dicembre a Torralba (Sassari) davanti all'abitazione di un collaboratore del caseificio Pinna di Thiesi. I carabinieri della Compagnia di Macomer sono al lavoro e non è esclusa nessuna pista.