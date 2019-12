Spaccati vetri auto sindaco di Sini

Nuovo attentato ai danni di un amministratore locale in Sardegna. Questa volta nel mirino è finito Biagino Atzori, sindaco di Sini, un Comune di 500 abitanti in provincia di Oristano. Ignoti hanno danneggiato la sua auto, una Lancia Y, che era parcheggiata vicino all'abitazione del primo cittadino. I malviventi hanno sfondato i vetri anteriore e posteriore dell'auto e poi sono fuggiti.

L'intimidazione è stata scoperta dallo stesso sindaco poche ore dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mogoro che hanno avviato le indagini sull'episodio. Il primo cittadino di Sini si è presentato in caserma per presentare una formale denuncia sull'accaduto.