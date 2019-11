Fuga su tetto dopo furto, fermati 3 minori

Tre minorenni di Tertenia - due 15enni e un 16enne - sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione del posto, mentre scappavano sul tetto dell'abitazione di un'anziana di 96 anni che avevano tentato di derubare.

A mettere i tre ragazzini in fuga è stata proprio la padrona di casa che, avvisata dai vicini, ha subito chiamato i Carabinieri. I tre minori dopo l'arresto sono stati accompagnati a casa e affidati ai genitori e sono ora a disposizione della autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.

I tre si erano introdotti nell'appartamento e hanno tentato di rovistare in tutte le stanze in cerca di oggetti e contanti da rubare. Colpo fallito per la pronta reazione della pensionata.