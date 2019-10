Sider Alloys: ferie operai e iter cig

Ferie per il personale e avvio della procedura per la cassa integrazione: precipita velocemente la vertenza degli operai della Sider Alloys dello stabilimento di Portovesme, nel Sulcis, il cui riavvio è messo a rischio dalla mancata definizione del prezzo dell'energia. Un dramma nel dramma poi quella dei lavoratori che dal 31 dicembre non potranno più beneficiare degli ammortizzatori sociali.

Una delegazione sindacale ha incontrato a Roma i parlamentari sardi del Partito democratico che, per bocca del segretario regionale ed ex deputato Emanuele Cani, fa sapere di seguire la vertenza da vicino. "Il Pd proseguirà il percorso e l'azione a sostegno dei lavoratori per una soluzione della vertenza e il riavvio degli impianti produttivi di Portovesme - osserva Cani - il Governo faccia la sua parte".