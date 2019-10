Scioperi: 20 voli cancellati in Sardegna

Si annuncia un venerdì nero per i trasporti in Sardegna, in particolare per i collegamenti aerei a causa dello sciopero proclamato per il 25 ottobre da alcune sigle sindacali. Ma non solo. Dalle 21 è atteso uno stop anche per treni e bus, anche se gli effetti dell'astensione dal lavoro nel trasporto pubblico locale sono ancora tutti da valutare.

Nel frattempo Alitalia ha cancellato 14 voli in arrivo e in partenza da Alghero e Cagliari. Stop a cinque collegamenti da Cagliari a Roma (delle 6:30, 11, 13:10, 15.10 e 17:55) e tre da Roma e Cagliari (13:15, 15.15 e 19:05); quattro da Cagliari a Milano e viceversa (14:25 e 16:35 da Malpensa, 11.15 e 12.10 dal capoluogo sardo). Non ci saranno nemmeno due collegamenti con il nord ovest dell'Isola: il Roma-Alghero delle 14 e l'Alghero-Roma delle 12:45.

Quattro invece le cancellazioni di Air Italy: due in partenza, l'Olbia-Roma delle 11:50 e l'Olbia-Milano delle 13, e due in arrivo, il Roma-Olbia delle 15 e il Milano-Olbia delle 15:30. Due infine i voli che non verranno effettuati da Ryanair: il Cagliari-Parigi delle 12.20 e il Cagliari-Porto delle 15.15.