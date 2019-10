Latte: Centro studi, 1 €/litro possibile

Destinare tra i 30 e i 35 milioni di litri di latte di pecora alla polverizzazione e in parte alla vendita diretta in Europa per evitare il surplus di Pecorino Romano Dop e riuscire così a spuntare un prezzo del prodotto più vicino ad un euro, per la stagione lattiero casearia appena cominciata (1 ottobre). Lo ha chiesto Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, intervenuto ad un'assemblea Copagri a Pattada.

"Questa soluzione, fattibile da subito, permetterebbe di mantenere le produzioni di Pecorino Romano Dop in equilibrio con le richieste di mercato, così anche le produzioni di Pecorino Sardo, del Fiore Sardo e dei Pecorino non a marchio, non creando eccedenze produttive - ha spiegato - Per attuare queste decisioni, la Regione e l'Organismo interprofessionale (Oilos) devono immediatamente riunire a un tavolo tutti gli attori della filiera e trovare l'accordo su chi e a quale prezzo vendere i 30/35 milioni di litri".

Per la nuova stagione le produzioni del Pecorino Romano "per la prima volta negli ultimi quattro anni, senza essere regolamentate dal piano dell'offerta approvato dagli attori della filiera stessa, viste le bocciature da parte dei produttori del latte di pecora Sardo - ha sostenuto Piana - La nuova stagione dovrebbe essere di produzione regolare, rispetto agli ultimi anni, con una produzione prevista intorno ai 310 milioni di litri di latte ovino, in linea con le annate precedenti, salvo non si protragga l'attuale stagione di siccitosa".