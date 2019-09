Più Sardegna,prezzo latte 1,1 euro/litro

L'associazione di allevatori Più Sardegna rilancia sul prezzo del latte chiedendo agli industriali un contratto triennale basato sul costo di produzione medio del litro di latte a 1,12 € + IVA e richiamando gli allevatori ad una nuova assemblea a Tramatza, nel centro servizi sulla statale 131 all'altezza di Oristano, per domenica 15 alle 10.30. Un appuntamento al quale è stata invitata anche l'assessora regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia.

Appello anche al Governo ed in particolare alla nuova Ministra delle Politiche Agricole, dalla quale il movimento attende "l'introduzione e l'applicazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento europeo" sui contratti scritti per le consegne del latte crudo alle aziende trasformatrici industriali. Ma non solo. Il piano di regolazione dell'offerta del pecorino romano deve essere fondato, spiega Più Sardegna, su presupposti diversi, con "le quote di produzione assegnate agli allevatori".

A Tramatza verrà anche eletto un "direttivo" al quale sarà affidato il compito di portare avanti, nei tavoli tecnici e della programmazione, le rivendicazioni della categoria.