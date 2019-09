Caduto da cavallo, si risveglia da coma

Dopo 19 giorni è uscito dal coma Marco Faedda, il 21enne di Bonorva caduto da cavallo mentre partecipava ad Abbasanta a una manifestazione ippica acrobatica.

Il giovane ha ripreso conoscenza oggi nell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato dal 25 agosto.

Cadendo da cavallo aveva battuto la testa in terra e aveva perso conoscenza. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e si erano resi necessari due interventi d'urgenza per rimuovere l'ematoma cranico. Da quel momento era entrato in coma, ma le preghiere dei familiari e di tutto il paese, una comunità che si è stretta attorno a quel ragazzo benvoluto da tutti, sono state esaudite: oggi il giovane si è svegliato, ha riconosciuto i genitori e ha gesticolato, provocando l'ottimismo dei sanitari, dei parenti e degli amici.