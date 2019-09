Violenza sessuale,indagato figlio di Grillo

Sono due gli elementi al vaglio della Procura di Tempio Pausania dopo l'interrogatorio del figlio di Beppe Grillo, Ciro, di 19 anni, e dei tre suoi amici coetanei, accusati di aver violentato una modella di origini scandinave il 16 luglio scorso nella villa del fondatore del M5s a Porto Cervo. In primo luogo c'è da chiarire se i protagonisti della vicenda, presunta vittima compresa, avessero fatto o meno abuso di alcol o droghe, in secondo luogo - ma i due aspetti sono collegati - si valuta lo stato di minorata difesa legato alla superiorità fisica e numerica dei quattro ragazzi, specie se si confermasse l'ipotesi che la modella era in stato di alterazione psicofisica.

Sentiti dalla sostituta Laura Bassani, la magistrata che coordina le indagini dopo la denuncia presentata dalla ragazza ai carabinieri Milano, i quattro - Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria - si sono difesi sostenendo che la giovane era consenziente. Dalla Procura non filtrano altri particolari, nemmeno sul video sequestrato durante le perquisizioni in casa degli indagati in cui si confermerebbe l'avvenuto rapporto sessuale: resta da chiarire se ci sia stata violenza, come sostiene l'accusa, o se la ragazza si sia accoppiata in accordo con i quattro, come asseriscono gli indagati e i loro difensori, gli avvocati Paolo Costa, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Romano Raimondo e Gennaro Velle.

PROCURA, "FERAMO PRESTO" - "Faremo presto, a garanzia degli indagati e della parte offesa". È l'unico commento che Gregorio Capasso, capo della Procura di Tempio Pausania, rilascia all'ANSA a proposito della vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio di Beppe Grillo, Ciro Grillo, e altri suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo. E' stato lo stesso Capasso a condurre ieri gli interrogati dei quattro indagati per violenza sessuale. "Data la delicatezza del caso - precisa il procuratore - sulla vicenda manteniamo il massimo riserbo". Ciro Grillo è difeso dall'avvocato Enrico Grillo, Vittorio Lauria da Paolo Costa, Edoardo Capitta si avvale di Ernesto Monteverde e Francesco Corsiglia di Romano Raimondo e Gennaro Velle. Tutti i legali sono del foro di Genova.

DIFENSORI, "RIGETTATO OGNI ADDEBITO" - "Nessuna dichiarazione, nessun commento". Così i legali dei quattro ragazzi genovesi tra cui il figlio Beppe Grillo, indagati per violenza sessuale aggravata dal pm di Tempio Pausania (Sassari), rispondono a chi chiede notizie sul procedimento aperto dal magistrato sardo dopo la denuncia, sporta a Milano, da una ragazza di origini scandinave. "Non ci sono dichiarazioni da fare - ha detto uno dei quattro legali genovesi - e nulla da dire. Non conosciamo il contenuto degli atti perché sono coperti da segreto". Il legale ha comunque confermato che gli indagati hanno "rigettato ogni addebito".