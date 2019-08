Pino crolla in un parco, bambini feriti

Tragedia sfiorata questa sera a Quartu Sant'Elena, nell'hinterland di Cagliari. Un pino è crollato nel Parco Parodi, mentre all'interno si trovavano famiglie e bambini. Quattro i minorenni trasportati in ospedale, non in gravi condizioni, contuso anche un papà. Il numero dei feriti potrebbe crescere con altre persone, pronte a recarsi autonomamente al pronto soccorso.

Il crollo è avvenuto intorno alle 19,30. In quel momento nel parco c'erano decine di persone: alcune famiglie, secondo quanto si è appreso, stavano festeggiando i compleanni dei figli. Improvvisamente il pino si è sradicato, abbattendosi su chi si trovava al di sotto. Scene di panico e fuggi fuggi generale da parte di piccoli e genitori. Un papà è rimasto contuso: ha coperto il figlio con il corpo per evitare che venisse raggiunto dai rami dell'albero. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Quartu. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali cittadini, tutta l'area è stata transennata. Oggi non c'era vento e, salvo il breve acquazzone dei giorni scorsi, a Quartu Sant'Elena non ha piovuto, quindi non si conoscono le ragioni del crollo del pino. Forse l'albero era malato.