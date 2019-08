21enne colpito da meningite, è grave

Un ragazzo di 21 anni di Quartucciu è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Monserrato per meningite. Il giovane, da quanto si apprende, è arrivato ieri in ospedale manifestando i sintomi propri della patologia poi accertata. È stato subito sottoposto a terapia antibiotica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Il ceppo di meningite che ha colpito il 21enne sarebbe uno dei più aggressivi. I parenti e le persone che sono venute in contatto con lui negli ultimi giorni sono stati già sottoposti alla profilassi prevista per casi di questo genere.