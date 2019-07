Incendio in un mattatoio a Settimo

Anche alcuni maiali morti nel vasto incendio di stanotte in un mattatoio in via Re di Puglia a Settimo San Pietro. La sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco ha inviato squadre di Pronto intervento della sede centrale che stanno operando con il supporto di autobotti e vari automezzi di supporto.

Il rogo ha coinvolto tutta la struttura e l'area esterna. In fiamme le celle frigo della carne, attrezzature, macchinari e serbatoi di gasolio. Sul posto le squadre "1A" e la "2A" con due "autopompa" serbatoio, tre "autobotti" di cui una "Kilolitrica" con riserva idrica di 25:000 litri d'acqua, un "carro schiuma" un "autoscala" e il "carro Autorespiratori" con bombole d'aria e maschere di ricambio per permettere agli operatori di operare in sicurezza. A Settimo anche il funzionario tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco per accertamenti e verifiche di stabilità della struttura.

Secondo i primi accertamenti a causare il rogo dovrebbe essere stato un corto circuito