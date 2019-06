Mountain bike:a Samparisi Rally Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Con quattro vittorie sulle cinque tappe disputate l'elite Nicolas Samparisi (KTM Alchemist Dama) trionfa all'ottava edizione del Rally di Sardegna International MTB che si è corso da lunedì 17 in Ogliastra.

L'ultima tappa, con partenza e arrivo a Baunei, di Km 40,90 dislivello 1090 metri e prova speciale di 16,200 km dislivello 620 mt, è stata una passerella per il 27enne atleta lombardo che ha amministrato il vantaggio nei confronti degli avversari e ha chiuso vittorioso sul leader Over 40 Paolo Baduena e sullo spagnolo Ruben Lopez Cueto, che chiude sul podio dopo una condotta di gara costante.

Tra le donne, dopo l'abbandono di Beatrice Mistretta per infortunio, è stata una escalation di vittorie per la tedesca Andrea Marion Roecll che si porta a casa la classifica femminile di questa edizione 2019 sulla francese Axelle Croce.

Il Rally di Sardegna International MTB dà appuntamento al 2020 con tante novità e un cambio di data che strizzerà l'occhio non solo agli agonisti ma anche ai tanti master che vogliono approfittare dell'evento per una settimana di vacanza pedalando.

"E' finita questa nuova sfida per me e abbiamo portato a casa la classifica generale e 4 successi di tappa - commenta il vincitore - oltre a un bagaglio in più d'esperienza. Non posso lamentarmi, ho goduto tantissimo sia guardandomi intorno che pedalando sulla mia bici KTM. Ringrazio tutti i partner che mi hanno accompagnato in questa splendida avventura. Ora guardo con fiducia a domenica 30 giugno, data del Campionato Italiano marathon, obiettivo della stagione. Ci arrivo sicuramente con una buona gamba e vediamo di andare in Abruzzo per centrarlo".

