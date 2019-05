Beru di Siddùra 1/o a Decanter di Londra

La cantina Siddùra si conferma produttore di vini di alta qualità. E incontra il riconoscimento di palati speciali. Il suo Bèru, il vermentino Docg superiore, conquista il Platino al Decanter World Wine Awards di Londra, tra i concorsi più prestigiosi al mondo. E' l'unico vino sardo vincitore e il primo vermentino di Gallura a ricevere questo ambito premio. Solo lo 0,3% dei campioni presentati lo ha ottenuto.

Un punteggio record per il vermentino barricato della cantina di Luogosanto. Per la prima volta, nella storia della competizione britannica, un vermentino di Gallura raggiunge la vetta della classifica andando a posizionarsi tra i migliori vini del pianeta, con 97 punti su 100. Sono stati i 280 esperti, tra i più qualificati al mondo, chiamati a classificare i 17mila vini a decretarne il risultato. Da Londra è arrivata anche un'altra corona per Siddúra: il Nùali, passito di moscato, ha vinto la medaglia d'oro con 95 su 100.

Bèru, annata 2016, barricato, è un vermentino longevo. "Tradizione e innovazione non sono concetti astratti: qui produciamo un vero vermentino di Gallura DOCG, barricato, che si presta bene all'invecchiamento - spiega Massimo Ruggero, amministratore delegato di Siddùra - Il risultato premia la Sardegna, non solo questa cantina. Finalmente assistiamo all'esaltazione della qualità di questo vitigno che solo in Gallura, complici il terreno granitico e i venti di maestrale, assume profumi e sapori unici. La scelta di conferire al Bèru l'impronta del legno è un esperimento vincente - sottolinea Ruggero -. È un vermentino Docg da meditazione che, nel superare e sconfiggere i preconcetti legati alla stagionalità di questi vini, è stato riconosciuto come il migliore vermentino di sempre".