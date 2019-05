Calcio: Cagliari, svelate le nuove maglie

Il Cagliari e Macron, sponsor tecnico del club, hanno svelato le nuove maglie per la stagione 2019/20. Quella rossoblù verrà indossata in anteprima domenica in occasione dell'ultima gara di campionato con l'Udinese alla Sardegna Arena.

La nuova maglia "Home" rispetta la tradizione mantenendo le due grandi bande verticali rossa e blu, sia davanti che dietro.

Il collo è a V e il backneck è personalizzato con il logo del club. Le maniche sono una rossa, una blu, in alternanza al colore della banda verticale. Caratteristica stilistica e grafica di questa nuova versione è il disegno dei Quattro mori.

La vestibilità è slim fit e la presenza di inserti in micromesh rendono la maglia più leggera e traspirabile.

La versione "Away" è completamente bianca, arricchita nella sua parte anteriore da una grafica con effetto melange con dettagli rossi e blu. Il collo è alla coreana con bordo rossoblù.

Infine per la terza maglia la scelta è caduta sul verde scuro impreziosito da un fine rigato verticale tono su tono e con effetto degradé. Il collo è a V con bordo rossoblù. Manica e fianco destro hanno dettagli rossi che si ripetono in blu sulla parte sinistra.