Scuola infanzia abusiva a Villacidro

Avevano aperto una scuola dell'infanzia senza avere alcuna autorizzazione e giornalmente si prendevano cura di una decina di bambini. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas e della Compagnia di Villacidro. I responsabili della struttura abusiva, un uomo di 38 anni e una donna di 54 sono stati segnalati all'autorità amministrativa e la sindaca di Villacidro, Marta Cabriolu ha emesso un'ordinanza di chiusura immediata. La struttura finita nel mirino dei militari si trova in campagna in località 'Su Suergiu', a circa 60 chilometri da Cagliari.

Le indagini sono partite circa due mesi fa. I militari della Compagnia di Villacidro transitando vicino a quello stabile avevano notato, tra le 8 e le 9, uno strano via vai di auto dalle quali scendevano adulti e bambini, discorso analogo nel pomeriggio. I carabinieri hanno quindi cercato di approfondire le indagini scoprendo l'attività. Quasi contemporaneamente anche agli specialisti del Nas, è arrivata una segnalazione anonima sulla presenza di una scuola abusiva a Villacidro.