Al Forte Village premio Travel Awards

Nuovo prestigioso riconoscimento per il Forte Village in occasione della serata di premiazione degli Italia Travel Awards, un'autentica notte degli Oscar dedicata all'industria turistica italiana. Alla presenza dei rappresentanti dell'intero comparto turistico, delle istituzioni e della stampa, il resort di Santa Margherita di Pula è stato proclamato vincitore nella categoria Albergo/Villaggio/Resort preferito, grazie ai voti ai voti espressi dai viaggiatori attraverso il sito www.italiatravelawards.it, durante i sei mesi di consultazioni online.

L'Italia Travel Awards, giunto alla sua quarta edizione, si attesta come il premio più prestigioso, esclusivo e ricercato nel settore dei viaggi e del turismo italiano.