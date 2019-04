Fuori strada in moto a Gavoi, muore 29enne

Tragedia nella tarda serata di ieri sulla statale 128, vicino al lago di Gavoi. Un motociclista di Sarule, Stefano Sedda, meccanico di 29 anni, è morto dopo aver perso il controllo della sua Honda Cbr 600 e aver impattato violentemente sull'asfalto.

Troppo gravi le ferite riportate dal centauro: i medici del 118 si sono prodigati nel tentativo di salvargli la vita, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti per i rilievi i Carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Ottana e i militari di Gavoi.