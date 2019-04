Ats, arriva 'tesoretto' di ferie solidali

Anche le ferie si possono regalare. Magari a un collega in difficoltà perché ha bisogno di qualche giorno per assistere il figlio malato. L'Azienda per la tutela della salute (Ats) ha pubblicato l'avviso per l'attivazione dello speciale gesto di solidarietà. I dipendenti potranno donare una parte delle proprie ferie. Si tratta di una misura di sostegno prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-18 e disciplinata dal Regolamento aziendale adottato con delibera.

Scopo delle ferie solidali è quello di venire incontro ai dipendenti che - esaurite tutte le competenze, festività soppresse, permessi retribuiti, riposi compensativi a propria disposizione - abbiano bisogno di ulteriori giorni per stare accanto ai propri figli nell'iter di cura. Come indicato dal contratto, potranno essere ceduti, a titolo gratuito, i giorni di ferie che eccedano le quattro settimane e quelli di riposo per festività soppresse.

Di fatto, ciascun dipendente del comparto potrà scegliere di mettere a disposizione dell'azienda per fini solidaristici e in maniera assolutamente anonima - non va indicato un beneficiario - una parte delle proprie ferie, così da contribuire a creare una sorta di "tesoretto" di giornate a cui potranno attingere i colleghi che ne abbiano bisogno. L'Ats è una fra le prime aziende sanitarie in Italia a regolamentare l'istituto delle ferie solidali, con l'obiettivo di estendere il sistema di tutele a favore dei propri dipendenti che presentano particolari esigenze familiari legate a motivi di salute.