Riscaldamenti accesi a Cagliari e Carbonia

Ritorna il freddo e alcuni Comuni dell'isola corrono ai ripari. A Cagliari e Carbonia si potranno riaccendere gli impianti termici di riscaldamento.

Il commissario straordinario del Comune di Cagliari, Bruno Carcangiu, ha disposto l'ampliamento della durata di funzionamento del riscaldamento sino a domenica 14 aprile. La durata di funzionamento non deve eccedere le cinque ore giornaliere.

Anche la sindaca di Carbonia, Paola Massidda, ha emesso un'ordinanza con la quale autorizza l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino a domenica. Il provvedimento - fa sapere l'amministrazione comunale - e nasce dalla necessità di venire incontro alle esigenze di cittadini e studenti, in considerazione dell'attuale situazione climatica, caratterizzata da forte instabilità e da temperature al di sotto della media stagionale. Anche in questo caso gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un massimo di cinque ore giornaliere.