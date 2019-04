Proroga voli agevolati Cagliari e Alghero

Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, firmerà a breve il decreto di proroga di un anno dell'attuale regime di continuità territoriale per gli aeroporti di Cagliari e Alghero, sui quali Alitalia coprirà, con compensazioni, le tratte di collegamento con Milano Linate e Roma Fiumicino. Per quel che riguarda invece l'aeroporto di Olbia, fermo restando il nuovo bando, l'incontro del ministro con il governatore Christian Solinas ha dato il via a un lavoro che ha anche come obiettivo quello di garantire i livelli occupazionali di Air Italy nell'isola. Sullo scalo gallurese, infatti, si è innestata una sfida tra Alitalia e Air Italy per volare senza compensazioni con i nuovi oneri di servizio pubblico stabiliti dall'ultimo bando, finito sotto la lente di Bruxelles.

Il tavolo ha affrontato anche il tema della continuità marittima. Toninelli ha evidenziato la necessità di evitare proroghe rispetto alla scadenza naturale della convenzione con la Tirrenia a luglio 2020 e informato Solinas del lavoro già in corso al Ministero sul dimensionamento del servizio. "Su questo si è registrata un'ampia convergenza circa l'opportunità di valutare altri modelli di sostegno, per esempio sotto forma di rimborso diretto agli utenti", fanno sapere dal Mit.