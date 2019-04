Taglia su torturatori cagnolino

Se da un lato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rilanciando la notizia ANSA con un tweet, chiama "Bastardi" i torturatori che a Sassari hanno seviziato col fuoco un cagnolino, ritrovato agonizzante sul ciglio di una strada nel quartiere residenziale, dall'altro spunta una "taglia" da mille euro sui responsabili delle torture. La somma, come riporta La Nuova Sardegna, verrà offerta a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili per identificare gli aguzzini di Fuego, il nome dato al meticcio che è ancora ricoverato all'ospedale didattico veterinario dell'Università di Sassari.

Ai canili della zona e alla stessa clinica sono arrivate decine di disponibilità all'adozione dello sfortunato meticcio. Nessuna novità, invece, dalle indagini affidate dalla polizia locale. Da qui l'iniziativa del gruppo di cinque pensionate che si dicono pronte a elargire la somma in denaro per risalire ai torturatori.