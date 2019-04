Insulta Lucarelli,cestista fuori squadra

(ANSA) - CAGLIARI, 4 APR - Insulta su Instagram la giornalista-opinionista Selvaggia Lucarelli in una discussione a proposito di un servizio su Le Iene. E viene messo fuori squadra dalla sua società di basket, la Cagliari Dinamo Academy che milita in A2. Protagonista il cestista Andrea Rovatti, 22 anni.

"La Hertz Cagliari Dinamo Academy - si legge su Facebook - si dissocia fermamente dalla condotta dell'atleta e si scusa a nome di tutta la società e della squadra con la giornalista per un'azione inaccettabile a cui il club è totalmente estraneo".

Le conseguenze? Giocatore fuori squadra e multato. "Una condotta - continua il club - del tutto contraria ai valori su cui si fondano imprescindibilmente lo spirito e l'attività della società, dentro e fuori dal campo".

Il comportamento del cestista era stato segnalato dalla stessa Lucarelli su Instagram. Tutto era nato da una discussione a proposito della presa di posizione della giornalista sul caso Blue Whale. Rovatti era contrario all'opinione della Lucarelli.

E dalla tastiera è scappato l'insulto. Poi sono arrivate le scuse del cestita, sempre sui social: "Il mio commento è ingiustificabile e inqualificabile".