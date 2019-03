Mototerapia, Manca protagonista a Sassari

Luca Manca, campione delle due ruote, protagonista tra le tante gare anche di diverse edizioni della Parigi-Dakar, simbolo di coraggio e di passione, si dà alla mototerapia. Lo sportivo sassarese ha avviato nella sua città un tour che lo vedrà impegnato in tutta l'isola per promuovere il potere della disciplina che lui pratica ai massimi livelli internazionali come stimolo emotivo e occasione di aggregazione sociale per le persone con disabilità mentale.

"Vogliamo far provare a questi ragazzi emozioni nuove - racconta Manca - dando loro al tempo stesso la possibilità di stare tra la gente, socializzare, stare aa contatto con le altre persone". Oggi il pilota è stato insieme agli ospiti della Gesù Nazareno, una casa-famiglia di Sassari che accoglie e si prende cura di malati psichici, al mercatino di Campagna Amica della Coldiretti, all'emiciclo Garibaldi.

Tra prodotti locali e tantissima gente, Luca Manca e la sua moto modificata sono stati il bersaglio della curiosità e del festoso assalto dei ragazzi seguiti dalla cooperativa sociale e uno per volta li ha portati in sella in giro per il centro cittadino.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione stretta dal campione con Coldiretti e Campagna Amica Nord Sardegna.