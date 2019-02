Salvini, dopo dati ufficiali la Giunta

"Un voto emozionante perché la Sardegna è una terra con una sua identità e come Lega ci siamo avvicinati in punta di piedi. Essere il primo partito della coalizione ci riempie di gioia, ma adesso è il tempo della responsabilità. Ora chiedo a Christian Solinas e a Eugenio Zoffili: appena saranno certificati i risultati delle elezioni, spero che in un quarto d'ora si arrivi alla Giunta senza beghe e senza litigi. In Abruzzo, ad esempio, la stanno portando avanti troppo per le lunghe". Lo ha dichiarato a Cagliari il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, tornato in Sardegna dopo il successo delle regionali, insieme con il neo presidente della Regione Christian Solinas.

SOLINAS, ATTENDIAMO PROCLAMAZIONE E PARTIAMO - "Avevamo detto che la collaborazione con la Lega sarebbe stata di prospettiva e oggi, con la vittoria alle regionali, siamo qui a testimoniarlo". Lo ha detto il segretario del Psd'Az e governatore in pectore della Sardegna, Christian Solinas, in una conferenza stampa con Matteo Salvini. "Un anno fa proprio in questa sala è cominciato il percorso che ha riportato in Senato un rappresentante del Partito sardo d'azione", ha ricordato ringraziando gli elettori e Salvini. Adesso, ha aggiunto Solinas, "attendiamo la proclamazione degli eletti e poi si parte". I problemi che incombono si chiamano "sanità, prezzo del latte e continuità territoriale". Un passaggio anche sulle elezioni europee: "Dobbiamo avere una rappresentanza adeguata in Europa, perché è a Bruxelles che si chiude il cerchio". Infine ha ricordato il caso di Paolo Palumbo, il più giovane malato di Sla d'Europa che "non ha potuto usufruire di cure adeguate nella sua terra, non è pensabile che abbia dovuto raccogliere risorse per andare negli Stati Uniti".

ZOFFILI, DA OGGI SI CAMBIA - "Da oggi si cambia e i cittadini non dovranno più sentirsi abbandonati dalla Regione". Lo ha dichiarato a Cagliari il coordinatore della Lega per la Sardegna, il deputato Eugenio Zoffili, durante la conferenza stampa con il vicepremier Matteo Salvini e il governatore in pectore dell'Isola Christian Solinas. "Ancora non abbiamo i dati definitivi, si tratta dell'ultima inefficienza del governo di centrosinistra, ma i consiglieri della Lega eletti - annuncia - dovrebbero essere otto". Zoffili ha anche presentato chi prenderà il posto di Solinas a Palazzo Madama: "Salutiamo la nuova senatrice della Lega, Lina Lunesu". "Oggi - ha poi detto la neo senatrice - è una giornata bellissima perché sono qui con il mio leader di partito, con il mio governatore e con il coordinatore Zoffili". In Sardegna, ha sottolineato, "è stato fatto un lavoro meraviglioso grazie agli elettori che ci hanno sostenuto ininterrottamente dalle elezioni politiche. Sono orgogliosa di essere la prima donna sarda della Lega in Senato, rappresenterò tutte le donne di quest'isola e collaborerò con gli assessori della futura Giunta per portare avanti le istanze della Regione".

SALVINI, ZEDDA? DOVREBBE OPTARE PER LA REGIONE - "Si e candidato per la Regione, serietà vorrebbe che Zedda andasse in Consiglio regionale. Io non devo dare lezioni a nessuno, ma dovrebbe dimettersi da sindaco e andare alla Regione. Se ci teneva è giusto che vada lì". Lo ha detto all'ANSA Matteo Salvini a proposito della scelta che Massimo Zedda ha annunciato che dovrà fare nelle prossime ore dopo la sconfitta elettorale come candidato governatore. Cagliari prossimo obiettivo del centrodestra? "Vedremo - ha risposto il leader della Lega - tanti cittadini mi hanno detto che qui ci sono molti problemi, cercheremo di aiutarli".

SALVINI, CHIUDERE VERTENZA LATTE UNA VOLTA PER TUTTE - Sulla vertenza prezzo del latte, Salvini ha detto: "Mi rendo disponibile a venire io in Sardegna o aprire le porte del Viminale per chiudere la vertenza latte, positivamente, una volta per tutte. Ringrazio i pastori che hanno permesso che il voto di domenica fosse sereno", ha aggiunto il ministro dell'Interno.

SALVINI AL MERCATO DI S. BENEDETTO, "CONTATE SU DI ME" - Circa duecento persone fuori dal mercato di San Benedetto a Cagliari ad accogliere il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio si è sottoposto all'inevitabile tour de force di selfie e strette di mano. "Sono venuto qui per ringraziarvi con tutto il cuore - ha detto al megafono - contate su di me". Salvini ha poi girato tra i box del mercato circondato da fan e giornalisti. E ci sono stati spintoni e ressa per strappare una chiacchierata con il ministro. "Per me è una grande responsabilità", ha risposto a tutti. Il leader della Lega ha anche cercato di riportare alla calma una persona che stava litigando per un posto in prima fila. Tutto si è concluso con un abbraccio e una stretta di mano.

SOLINAS, LA MIA GIUNTA COMPETENTE E CON SCHIENA DRITTA - "Una Regione con la schiena dritta, in grado di rivendicare i diritti previsti dallo Statuto ma anche di conquistarne di nuovi". E' questa la 'macchina' che Christian Solinas, governatore in pectore della Sardegna, intende guidare per i prossimi cinque anni. "E senza il cappello in mano, a Roma come a Bruxelles", perché, spiega a mente fredda il giorno dopo l'ubriacatura elettorale che l'ha visto staccare di quasi quindici punti il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, "l'obiettivo finale è compensare gli svantaggi strutturali che derivano dalla condizione di insularità".

Come? "Con una serie di misure tali da garantire ai sardi di competere con la terra ferma in condizioni di parità". Il segretario sardista sa che non è il primo a provarci. "Oggi ho sentito Francesco Pigliaru (presidente della Regione uscente, ndr), vorrei che il passaggio di consegne fosse ben fatto, con un approfondimento dei principali dossier". Tra questi c'è il latte, ovviamente. "Il mio impegno - assicura - sarà quello di trovare una soluzione di sistema che dia stabilità al prezzo e una remunerazione equa ai nostri pastori". Al di là della vertenza che ha condizionato la campagna elettorale, il neo governatore non si stanca di dire che "dobbiamo metter mano alla sanità: la rete ospedaliera e la Asl unica non funzionano".

Sullo stesso piano ci sono la vertenza entrate ("andremo a verificare il tema degli accantonamenti e allargheremo la base di trattativa anche alla questione delle accise") e la continuità territoriale ("su quella marittima rivendicheremo la competenza a stabilire rotte e frequenze, anche superando il regime della convenzione che ha creato non pochi problemi"). In generale l'idea di Solinas è quella di "ricostruire un senso di comunità che metta assieme coste, zone interne, periferie e i centri urbani. Una comunità in crescita di cui tutti i sardi devono ugualmente sentirsi parte".

Per raggiungere questi risultati servirà "la migliore Giunta possibile, una squadra dove punteremo ad alzare l'asticella". Nella scelta degli assessori, annuncia, "seguiremo un'impostazione tale per cui metteremo al primo posto professionalità e competenze, requisiti da individuare trasversalmente tra le donne e gli uomini che abbiamo a disposizione". Nessuna preclusione ai 'politici': "La Giunta - argomenta il nuovo presidente - è un organo politico e non significa che i politici che fanno parte dell'organo collegiale non abbiano competenze o qualità".

Il partito di Solinas, il Psd'Az, ha raggiunto quasi il 10%. Facile intuire che il peso nella squadra sarà importante. Ma "non mi sono ancora posto il problema - confessa - però sono felice del risultato, era dai tempi del vento sardista che non lo raggiungevamo, significa che ha premiato la linea politica del segretario (l'accordo con la Lega, ndr) che sembrava, secondo i detrattori, una linea che avrebbe portato all'estinzione. In realtà abbiamo più che raddoppiato i consensi".