Sardegna,Salvini,vorrei che andasse bene

"A livello locale la Lega col centrodestra governa bene, lo dicono i friuliani, i trentini, gli abruzzesi e spero che domenica i sardi manderanno a casa la sinistra. Questa è la realtà, ovunque governava il Pd, il Pd va a casa e arriva il centrodestra per il buon governo della Lega. A livello locale funziona, a livello nazionale dopo che Berlusconi aveva detto vai e fai, io se mi dicono vai e fai faccio, non faccio per finta, faccio sul serio". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a Iglesias, in un incontro elettorale in vista delle regionali di domenica prossima in Sardegna. "In tutte le piazze della Sardegna sento tanta voglia di cambiamento, poi in democrazia decidono i sardi, ma io non mi accontento che vada bene, vorrei che andasse benissimo. Vorrei dare un segnale agli Arru, ai Zedda, ai Renzi, ai Martina, a quelli che hanno preso la Sardegna come una colonia romana che questa è una terra fiera orgogliosa libera".

"HO GIRATO L'ISOLA PER METTERCI LA FACCIA" - "Avete visto qualche altro leader di partito che si è fatto il mazzo girando per la Sardegna incontrando operai, artigiani, imprenditori, pastori? Si vede che a loro interessano più altre cose, io invece ci metto la faccia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad Assemini (Cagliari), in occasione di un incontro elettorale in vista delle regionali sarde di domenica 24 febbraio