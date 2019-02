Latte: Meloni, Governo ora deve risolvere

"Se la questione del latte fosse stata facile si sarebbe risolta già da tempo, ma non è una trattativa semplice da condurre. Sarebbe stato meglio affrontarla fuori dalla campagna elettorale perché in campagna elettorale la comunicazione tende a prevalere sulla soluzione, ma quando Fratelli d'Italia ha posto il tema dei pastori sardi due mesi fa il governo non ci ha ascoltato. Il governo però ora ci ha messo la faccia e ha usato anche dei toni perentori, quindi la questione si deve risolvere". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Oristano. "Noi ci siamo: abbiamo portato le nostre proposte, le abbiamo misurate con i pastori, abbiamo ascoltato le loro vertenze e molte possono essere portate a casa con un po' di coraggio da parte del Governo. Fratelli d'Italia è a disposizione per risolvere la vertenza. Se incontrerò i pastori? Li vedrò nelle prossime ore ma per queste cose non servono i riflettori".

Sulle elezioni regionali, ha osservato: "Io sono rimasta sempre ferma nel centrodestra, di conseguenza sono l'unica monogama e da lì non mi sposto, gli altri sono un po' più farfalloni: vanno e poi tornano, perché gli uomini sono così, ovviamente scherzo. Le difficoltà che la Lega incontra ogni giorno di più con il Movimento 5 stelle raccontano quello che noi sapevamo: quando ti ritrovi a fare un governo con qualcuno che è troppo distante da te, le risposte non possono arrivare e rischi di perdere la tua identità. Con Fratelli d'Italia siamo rimasti coerenti e abbiamo difeso le proposte compatibili con quello per cui gli italiani ci avevano votato, e i risultati in Abruzzo dicono una cosa importante: non è vero che se la Lega cresce tutti i partiti verranno fagocitati, perché cresce la Lega ma cresce anche Fratelli d'Italia", ha concluso Meloni.