Nevica in Sardegna, a Nuoro scuole chiuse

E' tornata la neve sulla Sardegna centrale, imbiancando diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l'ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per la giornata di giovedì 24, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. Scuole chiuse anche a Macomer, Bitti e Ollolai.

Sulla Strada statale 131, all'altezza di Campeda (Nuoro), si può transitare solo con le catene o pneumatici antineve, ma per il momento non si registrano disagi.

Sul posto stanno lavorando i mezzi spargisale e il traffico scorre regolarmente. Nevica anche nel passo Tascusì, il secondo valico più alto dell'isola dopo Correboi sulla provinciale 7, che collega Desulo a Fonni, in provincia di Nuoro. Le precipitazioni nevose - secondo le previsioni - continueranno nella serata e la situazione delle strade, dunque, è destinata a peggiorare. La Polizia Stradale di Nuoro al comando del dirigente Giacinto Mattera, sta presidiando le strade più a rischio con pattuglie dislocate nei punti critici.