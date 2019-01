Cagliari: l'uruguaiano Oliva a un passo

Il Cagliari ricomincia dall'Uruguay: manca solo l'ufficialità, ma domani potrebbe essere il giorno del centrocampista del Nacional Montevideo, Christian Oliva. Classe 1997, il giocatore sudamericano dovrebbe sottoporsi nei prossimi giorni alle visite mediche a Roma per poi mettersi a disposizione dell'allenatore Maran. L'unica certezza finora è il ritorno alla base di Deiola, dopo il prestito al Parma: il centrocampista sardo era tra i titolari nell'ultima partita vinta dagli emiliani a Udine. Ritorna per rinforzare una rosa che ha perso in mediana Dessena, passato al Brescia di Cellino. In uscita Farias: il gol con l'Empoli ha riportato su le quotazioni del brasiliano e ora sulle tracce dell'attaccante arrivato a Cagliari con Zeman ci sono diversi club. In pole, però, c'è sempre il Bologna che sul piatto metterebbe la punta Falcinelli.